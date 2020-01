213.644 habitants: Sabadell creix un 15,6% en dues dècades

Sabadell arriba al seu màxim històric de població. Amb 213.644 habitants, segons l’estadística del padró de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) de 2019, s’ha consolidat com la cinquena ciutat més gran de Catalunya. D’aquesta manera, en dues dècades i en el que portem de mil·lenni, la capital vallesana ha passat de 184.859 a 213.644 habitants (+15,6%). O dit d’una altra manera: ha experimentat el segon creixement més important d’entre les grans ciutats catalanes en aquest període.

L’auge demogràfic sabadellenc dels darrers temps s’explica, en gran part, per la construcció de noves promocions d’habitatges al nord de la ciutat, fonamentalment a Can Llong i Can Gambús. Sabadell creix en nombre però també es manté jove. Una dada que ho il·lustra és el pes dels veïns amb una edat inferior als 14 anys, que a la ciutat representa el 16,2% de la població, mentre que a Catalunya és el 15,4%.

Juntament amb Sabadell, Terrassa també ha crescut física i demogràficament de manera constant. Des de 1999, la població ha augmentat gairebé un terç (+30,7%) fins a arribar als 220.554 habitants actuals. Encara en relació a la ciutat veïna, segons el padró actualitzat i tal com ja va passar l’any 2018, es manté com el tercer municipi per nombre de residents de Catalunya, just per sobre de Badalona (220.440 veïns).

El Vallès s’impulsa…

Les dades mostren com el Vallès s’ha convertit en una opció atractiva per viure. El creixement experimentat a Sabadell s’ha complementat amb un auge demogràfic a la seva àrea d’influència. El màxim exponent és Sant Cugat, que pràcticament ha duplicat la població (+81,4% des de 1999). També Sant Quirze del Vallès (+67,9%), Castellar del Vallès (+43,4%) i Barberà del Vallès (+25,6%) han pres embranzida. Per contra, Badia del Vallès pateix un dels pocs casos de despoblament a la comarca: cau un 2,2% en comparació amb fa una dècada i un 15,8% respecte al 1999.

…i Barcelona s’estabilitza

El ritme demogràfic de la comarca vallesana contrasta amb els canvis a l’Àrea Metropolitana de Barcelona, especialment en els últims deu anys –en què la crisi econòmica també va impactar en el creixement poblacional–. La capital ha crescut un 0,9% respecte al 2009, un ritme similar al de Badalona (+0,4). Ambdues poblacions han quedat per sota de la mitjana provincial de la dècada (+3,2%). En el període 2009-2019 i amb les mateixes condicions econòmiques adverses que la capital i la resta del país, Sabadell ha crescut un 3,5% i Terrassa fins a un 4,6%. El Vallès ha esdevingut un pol d’atracció per viure davant Barcelona i s’apropa ja al milió d’habitants. 923.976 veïns i veïnes, per ser exactes.