És l’hora d’arrencar

El passat 10 de novembre, la portada del Diari de Sabadell definia sota el títol ‘Pendents de Madrid’ allò que es jugava la ciutat en els comicis estatals. Aleshores, ja exposàvem que almenys hi havia cinc projectes pels quals calia anar a les urnes una vegada més per votar després de la incapacitat dels polítics per formar un govern. Per fi i després d’unes negociacions que semblaven eternes, PSOE i Unides Podem han format un nou executiu.

És hora, doncs, de tornar a posar la nostra mirada en els projectes de competència estatal que estan aturats i que afecten Sabadell i la comarca. Una part important en la defensa d’aquests interessos el tindran els dos diputats sabadellencs, Paco Aranda (PSC) i Joan Mena (En Comú Podem), i de retruc també el republicà Gabriel Rufián. Amb tot, s’ha donat el primer pas per arrencar. La ciutat necessita que s’activin les infraestructures promeses i s’actuï amb el patrimoni, d’una vegada. Sabadell no pot quedar aturada més.