Gabaldà competeix amb el seu entrepà a Madrid Fusión

Segueixen els reptes per Jordi Gabaldà, després del tancament del seu cèlebre restaurant sabadellenc Contrast. Dilluns vinent es trasllada a Madrid, on participarà de la setena edició del Concurs Entrepans d’Autor, en el marc del festival Madrid Fusión.

De totes les receptes presentades, sis van ser les guanyadores i participaran en la final. Les receptes hauran d’elaborar-se i defensar-se a la fira, que com és habitual té lloc a fira de mostres d’Ifema.

A banda del cuiner sabadellenc, també hi competeixen Irene Garrido (de Gastrobar KGB, a Màlaga), Rubén Uruñuela (de La Jamada de Arrabal, a Burgos), Guillermo Albizuri (de Sona Coffe&Deli, a Madrid), Francisco Javier Rosas (d’O Afiador, a Santiago de Compostela) i Ángel Rodríguez (de Palo Cortao, a Sevilla).

Gabaldà hi participa representant L’Immoral, Cuina Gamberra i Local, l’establiment que ha obert recentment al carrer Advocat Cirera. De fet, es tracta d’un restaurant amb possibilitat de take away centrat en entrepans d’autor, amb ingredients que han adquirit notorietat en els darrers anys, com ara pastrami i pulled pork. El local, que només obre dijous, divendres i dissabtes al vespre, està concebut com un establiment de menjar per emportar.

Gabaldà torna a disposar així d’un espai físic al centre de la ciutat, després del tancament del restaurant Contrast a l’estiu de 2018. Entre els motius d’aquest nou format es troba el d’abaratir costos en relació a un restaurant d’alta gastronomia, així com poder tenir temps per la investigació en cuina. De fet, Gabaldà ha treballat a reconeguts restaurants com Can Fabes, a Sant Celoni, colze a colze amb el ja mort cuiner i gastrònom Santi Santamaria.

‘Food truck’

Tot i així, no ha estat quiet aquests darrers temps. Va muntar una de les primeres foods trucks de la ciutat l’any 2014 (L’agosarada) i posteriorment també va adquirir un carret de frankfurts, en el que s’anomena street food o cuina efímera.