‘Els Pastorets’ de La Faràndula apleguen 5.900 espectadors

Els Pastorets que organitza la Joventut de la Faràndula han tancat temporada amb 5.900 assistents, del total de 7.000 entrades que van posar a disposició del públic. La mitjana d’ocupació de les sessions, per tant, s’eleva fins al 84%.

Aquesta xifra és lleugerament inferior a la de l’any passat, quan van batre el seu rècord amb 6.200 entrades venudes. Així i tot, el balanç és molt positiu. Albert Gorina, un dels codirectors juntament amb Montse Serra, expressa: “Hem fet una obra continuista respecte a altres anys, més de consolidar el que ja teníem, i n’estem satisfets”.

No hi ha hagut grans canvis, ja que enguany s’han centrat a aplicar “matisos” menys evidents. Com ara la forma en què l’elenc s’expressa, així com canvis en les dinàmiques dels actors, alguns girs en l’àmbit de la interpretació i alguns canvis d’utillatge, vestuari i maquillatge. I pel que fa a l’equip, també s’hi ha incorporat Alba Peig com a ajudant de direcció.

Ara bé, després d’aquests 18 anys en els quals el format d’Els Pastorets ha estat el mateix, la companyia s’ha proposat fer un canvi profund. “Tant des de la direcció com des de l’entitat, volem proposar-nos el repte d’entomar una renovació”, explica Gorina. I afegeix: “Ara bé, podria ser el Nadal vinent o d’aquí a un temps més llarg, ja que és un projecte que costarà diners”.

Despullar l’obra

De fet, es tractaria, en paraules de Gorina, de “despullar” l’obra i tornar-la a vestir. “Fent canvis d’escenografia i de vestuari, així com renovant la posada en escena”, posa com a exemples.

Les darreres funcions d’Els Pastorets van tenir lloc aquest mateix cap de setmana. Pel que fa al Teatre Sant Vicenç, encara farà una darrera representació aquest diumenge, 19 de gener.