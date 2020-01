“Aquesta és la porqueria que respirem”, diu l’Olga mentre ensenya un drap blanc tacat de carbonissa que ha extret del pati de casa seva. “I a casa escombrem restes de ferro, tot negre”, exposa indignada. Com ella, una vintena de veïns s’ha manifestat per exigir el tancament de la Fundició Suñer i “dir prou a la contaminació que produeix”. Durant deu minuts, han tallat el trànsit en hora punta (19h) entre el carrer Balmes i Calassanç Duran per demanar el trasllat de l’empresa a una zona no residencial.

A l’espera de la conclusió final que determinarà l’estació de mesura de la qualitat de l’aire que la Generalitat va instal·lar el passat 7 de maig al carrer de Balmes, els tècnics de la regidoria de Transició Energètica sospiten que els paràmetres de contaminació de la Fundició Suñer “estan dins de la legalitat”. Tot i això, els veïns es mostren reticents a aquest resultat. “Això ja ho sabíem, els límits legals són molt elevats, però nosaltres sentim la pudor, els veïns tenen atacs d’asma i la seva salut va empitjorant”, lamenta Ernest Espinós, veí de Sol i Padrís i membre del moviment del sud.

La Olga, veïna del barri, explica per què protesten contra l’empresa 👇🏻 pic.twitter.com/fb4jnT31xX — Diari de Sabadell (@DiariDeSabadell) January 13, 2020

Els veïns afectats amenacen amb noves mobilitzacions “que aniran in crescendo” fins que es posi punt i final al conflicte amb l’empresa. Així, compten amb el recolzament d’Ecologistes en Acció i de Fridays for Future. “Farem accions més contundents, ens plantegem tallar el trànsit cada dilluns fins que se’ns escolti i se’ns plantegin solucions”, aseguraven els veïns.

El maig del 2019, en plena campanya electoral, tots els grups polítics coincidien en que calia traslladar aquestes instal·lacions fora de l’àrea residencial. Ara, els afectats portaran una moció al ple municipal de febrer perquè els grups es posicionin i el govern ratifiqui el seu compromís i mogui fitxa. És el torn de l’Ajuntament.