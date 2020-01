L’acusat de violar una menor tutelada a Sabadell assegura que no va passar res

L’acusat de violar una menor tutelada el 14 de març del 2018 a Sabadell assegura que no va abusar de la noia. La presumpta víctima, que no s’ha presentat al judici, va declarar que el noi la va immobilitzar fent ús de la força, li va treure bruscament la roba i la va violar malgrat la seva oposició. A la Sala 8 de l’Audiència provincial l’acusat ha explicat que la noia “no es va enfadar” durant tot el temps que van estar al seu pis, que la va portar en braços a la seva habitació mentre ella “reia” i “deia que ningú l’havia agafat mai com una reina”, que van dormir “cadascú a un racó” i el matí següent es van acomiadar amb “dos petons”. La metgessa va atendre la noia dos dies després no va observar “cap lesió” però la metge forense va determinar després de parlar amb la doctora que la violació era “possible”. La fiscalia demana 10 anys de presó i la defensa l’absolució per falta de proves.

L’acusat, que en el moment dels fets tenia 20 anys, va conèixer la noia casualment un dia que ella li va demanar un cigar, i després de conversar ella li va donar l’usuari de Facebook per seguir conversant. Segons la seva versió, va ser per aquest canal que van quedar que es trobarien a Cerdanyola al vespre per anar a Sabadell amb tren. Després de treballar, el noi va passar per casa seva per canviar-se i quan la va anar a buscar es va sorprendre que anés amb una amiga, una noia de 15 anys també tutelada.

Es van dirigir a un pis que segons ha explicat l’acusat consta d’un menjador petit i dues habitacions, amb parets molt fines, on també hi vivia un altre noi. Ha explicat que va fer el sopar i després el van convidar a fumar ‘porros’ tot i que ha assegurat que ell habitualment no en fuma i en canvi les noies sí. Es van adormir al sofà i una hora després, al voltant de les dues de la matinada, ell va agafar a la presumpta víctima en braços per portar-la a l’habitació per dormir. Ha indicat que “en cap moment” la noia es va enfadar. Es van adormir i el dia després a les vuit del matí es van acomiadar i ell va anar a treballar.

Si bé la presumpta víctima no s’ha presentat al judici, a la fase d’instrucció va explicar que aprofitant la seva afectació pel previ consum i malgrat la seva negativa el noi la va portar al seu dormitori, on va tancar la porta, la va posar al llit i utilitzant la força per contrarestar la seva oposició a la relació la va violar. Segons la seva versió, el noi li va treure bruscament la roba tot i que ella en tot moment demanava que la deixés. Després s’hauria quedat plorant pel que havia passat. La seva amiga, la noia de 15 anys que també va anar al pis, tampoc ha assistit al judici que ha tingut lloc a la Secció 8a de l’Audiència provincial de Barcelona.

Dos dies després dels fets la noia va presentar una denúncia i es va fer un examen mèdic. L’agent dels Mossos d’Esquadra que la va atendre ha indicat que li va mostrar una conversa de Whatsapp on el noi li demanava que es prengués la ‘pastilla del dia després’. Si bé l’agent ha indicat que la vinculació del número de telèfon amb l’acusat es va fer a través de les dades de la fitxa policial, l’acusat ha negat tenir aquell número de telèfon. L’agent ha afegit que el noi va comparèixer voluntàriament i que el seguiment del cas no l’ha fet ell. La doctora que va fer l’examen mèdic a la menor ha indicat que no va observar “cap lesió” que indiqués abusos. Per la seva banda, la metge forense que va parlar amb la doctora i que no va veure la presumpta víctima ha dit que era “possible” que hagués estat violada.

La fiscalia demana una pena de deu anys de presó per un delicte de violació. També reclama la prohibició d’acostar-se a la víctima durant cinc anys i cinc anys de llibertat vigilada. La fiscal ha exposat que la noia es va negar repetidament a mantenir relacions i que per tant el que va passar és “un acte sexual no consentit”. La fiscal ha defensat que no cal que hi hagi lesions perquè la violació es produís.

Per la seva banda, la defensa ha reclamat una sentència absolutòria en considerar que no es va dur a terme “cap activitat sexual”. L’advocada ha exposat que la paraula de la noia “no ha de ser suficient” en un cas en què “no hi ha cap prova” i ha demanat que es tingui en compte que la noia “va aconseguir accedir a la ‘pastilla del dia després’ després de fer la denúncia”. Ha lamentat que no es van fer bolcats del contingut dels telèfons ni registres del pis i que la noia de 15 anys que va passar la nit al pis hauria dit que no va veure ni sentir res. També ha criticat que no s’hagin obert més diligències.