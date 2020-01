La Policia Municipal de Sabadell ha denunciat aquesta passada nit dos conductors per conduir amb excés d’alcohol a la sang, un d’ells superant en més de tres la quantitat màxima permesa. El primer cas es va registrar a les 23.14 h a l’alçada del número 58 del carrer de Malta, on un conductor novell, de 18 anys, es va estavellar contra uns contenidors i un cotxe aparcat.

En fer la prova, va donar positiu amb un resultat de 0,84 mg/l, quan la taxa màxima permesa genèrica és de 0,25 mg/l. Els agents van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Un segon conductor habilitat es va fer càrrec del vehicle.

El segon cas es va produir mitja hora més tard, a les 23.46 h al carrer de Poble Bubi amb el carrer de Malta. Una unitat de la Policia Municipal va aturar un vehicle per una infracció de trànsit i es va fer la prova d’alcoholèmia al conductor, un home de 49 anys, que va donar positiu amb un resultat de 0,32 mg/l.

A més, els agents van comprovar que el conductor del vehicle tenia una pèrdua de vigència del permís de conduir per pèrdua total de punts i van instruir diligències judicials per un presumpte delicte contra la seguretat viària per conduir un vehicle a motor amb pèrdua de vigència de permís de conduir per pèrdua total de punts i per conduir sota la influència de begudes alcohòliques. Un segon conductor es va fer càrrec del vehicle.