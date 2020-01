Les matemàtiques ‘classifiquen’ el Sabadell pel play-off

Són només estadístiques. Potser fredes, però també molt reveladores. Les dades de les últimes 4 temporades -des del descens arlequinat- al grup tercer Segona B asseguren el playoff del Sabadell. Els equips líders en la primera jornada (20a) de la segona volta sempre han jugat la fase d’ascens a Segona Divisió A. A més, dels quatre, dos d’ells van acabar la lliga com a campions (Barcelona B i Mallorca).

En l’anàlisi d’aquestes 4 darreres campanyes, trobem que dels 16 equips que ocupaven els llocs de privilegi aquestes alçades de campionat, 13 d’ells van aconseguir el bitllet pel play-off. Només tres van quedar fora. Un dels casos més cridaners va ser el del Lleida Esportiu el curs passat. A la jornada 20 era segon amb 37 punts i 5 d’avantatge sobre el cinquè, però una desastrosa dinàmica a la segona volta el va deixar sense play-off. En aquesta mateixa temporada, el líder era el Vila-real B amb 38 punts -els mateixos que el Sabadell ara mateix- i acabaria en tercera posició amb 62, superat per l’Atlètic Balears (75) i l’Hèrcules (67). La quarta posició es va quedar en 61 punts.

Quants punts es necessiten per fer play-off? És una qüestió molt variable i depèn del nivell dels equips cada temporada. Ha oscil·lat molt, però la mitjana d’aquestes últimes 4 temporades és de 62,25 punts, amb un topall màxim de 67 i un mínim de 61. Si es repetís aquest barem mitjà, el conjunt d’Antonio Hidalgo es trobaria a 24 punts de la teòrica quarta posició. Però això pot variar moltíssim. Cal recordar, per exemple, que el Sabadell de Lluís Carreras va acabar campió la temporada 2010/11 amb només 69 punts. Una puntuació que ara sembla insuficient per aspirar al valuós primer lloc.

Temporada 15/16

Classificació a la jornada 20: Vila-real B (39 punts); Reus (39); Hèrcules (31); Lleida (31); Classificació final: 1) Reus; 2) Vila-real B; 3) Hèrcules; 4) Lleida.

Temporada 16/17

Classificació a la jornada 20: Barcelona B (39 punts); Alcoià (37); Badalona (34); Hèrcules (33). Classificació final: 1) Barcelona B; 2) Alcoià; 3) València Mestalla; 4) At. Balears.

Temporada 17/18

Classificació a la jornada 20: Mallorca (43 punts); Vila-real B (36); Cornellà (32); Elx (31). Classificació final: 1) Mallorca; 2) Vila-real B; 3) Elx; 4) Cornellà.

Temporada 18/19

Classificació a la jornada 20: Vila-real B (38 punts); Lleida (37); At. Balears (34); Cornellà (32). Classificació final: 1) At. Balears; 2) Hèrcules; 3) Vila-real B; 4) Cornellà.