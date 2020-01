Sabadell celebra Sant Antoni Abat a galop

Un cop l’any, els carrers de Sabadell reviuen el que un dia eren: un pas constant de cavalls amunt i avall que, a falta del vehicle actual, eren el principal mitjà de transport a principis del segle XX. Ja entrat el 2020, la Passada de Sant Antoni Abat i els Tres Tombs recorda aquells temps d’una forma molt especial: amb una pluja de 1.200 quilograms de caramels i al compàs dels tamboriners.

La marxa arrenca puntual a l’Eix Macià i una massa de gent ja espera impacient aquests dolços al llarg dels gairebé set quilòmetres de recorregut. Després de l’entrenament per la cavalcada de Reis d’Orient, els espectadors de la Passada han pogut desenvolupar mètodes sofisticats de recollida de caramels: des de barrets de l’inrevés per apilar com més dolços millor fins a bosses d’esport obertes a terra per esperar que caiguin del cel. Nivell expert.

Els ulls de tots els nens es dirigien a la bellesa dels cavalls que, independentment de la raça i la colla a la qual pertanyi, tenen un pelatge suau i brillant i una actitud senyorial. Bé, en realitat no tots els nens es deixen seduir per l’elegància de l’animal. La Jara és una petita de sis anys que centra la seva atenció en la música de la Passada i mou les cames al seu ritme. La seva mare, la Maria del Mar, se n’adona i pensa que potser d’aquí a uns anys la seva filla hauria d’estar a la comparsa. “És pura passió el que té pels tambors”, creu.

Les dues colles que honoren la festivitat són la Germandat de Sant Antoni Abat Colla Vella i la Joventut de Sant Antoni Abat Colla Nova, que han passejat fins a un centenar de cavalls. Aquest 2020, la colla encarregada d’encapçalar la Passada dels Tres Tombs ha estat la Nova. L’abanderat gran i el petit de la Colla Vella pertanyen a la família Bellart i la colla Vella ha escollit a Sara Sampedro per dur la bandera gran i Biel Benítez per portar la petita.

En Manolo és un dels genets que han participat en la marxa. Amb una petita vara, fa que l’Antea faci trucs a ritme de paso espanyol que deixa el públic bocabadat. “Educar un cavall implica moltes hores de dedicació i treball, no sóc un professional però passem molta estona junts, és la meva passió”, explica el genet. L’Antea, un cavall de raça espanyola de deu anys, viu a un estable al costat de Can Alzina i és companya del Manolo des que era un poltre.

Els genets asseguren que aquests animals “estan molt ben cuidats” i que “en tot moment es mira pel seu benestar”. En aquest sentit, aquest any un veterinari ha acompanyat els animals durant tot el recorregut de la Passada per atendre mèdicament els cavalls si ho haguessin necessitat. La marxa s’ha deixat veure per l’Eix Macià, la plaça de la Concòrdia, carrer de Francesc Layret, carretera de Prats de Lluçanès, avinguda de l’Onze de Setembre, via de Massagué, passeig de Manresa, passeig de la Plaça Major, plaça del Doctor Robert i la Rambla.

Un cop l’any, es barreja el perfum urbanita i l’olor a camp a aquests carrers. “Mare, compte amb no trepitgis demà aquesta caca quan tornis a casa”, diu preocupat un nen. Per sort, els serveis de neteja tanquen la marxa i s’encarreguen de deixar la ciutat tal com estava. Preparada per tornar a agafar els cotxes l’endemà.