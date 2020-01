VÍDEO: Els bombers han de sanejar una façana per despreniments just abans que hi passin els Tres Tombs

Els bombers han hagut d’actuar a primera hora d’aquesta tarda per sanejar una façana del Passeig Manresa, just minuts abans que hi passi els Tres Tombs. L’avís s’ha rebut a les 16.51 h d’aquest dimarts.

Els bombers hi han desplaçat un camió amb escala, amb la qual s’han elevat fins un sisè pis. En aquest punt, s’hi ha desprès part de l’arrebossat inferior de la cornisa. També han hagut d’actuar en un cinquè pis, on han hagut de picar per fer saltar unes pedres que havien començat a cedir.

Per precaució s’ha perimetrat la terrassa del bar que hi ha just a sota de l’edifici.