L’Ajuntament adquireix el fons fotogràfic de l’antic Diari de Sabadell per 20.000 euros

Ja és oficial. L’Ajuntament de Sabadell ha comprat a l’antiga editora del Diari de Sabadell, Vallesana de Publicaciones S.A., l’arxiu fotogràfic del diari. Es tracta d’un fons d’unes 800.000 fotografies que ja són en mans de l’Arxiu Històric de Sabadell (AHS) i que daten d’entre el 1977 i el 2018. Tot i que, segons fonts de Vallesana, encara cal fer efectiu el pagament, l’adjudicació del contracte es va aprovar el 3 de desembre. El preu de venda de l’arxiu ha estat de 20.000 euros.

“És un fons essencial pel que significa per a la història de la ciutat i de la comarca”, explica Joan Comasolivas, director de l’AHS, “amb aquesta adquisició, l’arxiu triplica el seu fons de fotografies”. La magnitud dels documents –300.000 fotos en paper i 500.000 en digital–, requerirà d’una intensa i lenta tasca de classificació i conservació. Sobretot tenint en compte que els 440 fitxers i els centenars de CDs i DVDs estan organitzats amb criteris periodístics –temàtics– i no arxivístics. A més, caldrà digitalitzar totes les imatges prèvies a l’any 2002, ja que només es troben en format físic, i comprovar el contingut d’un centenar de negatius.

Tot plegat dilatarà en el temps la disponibilitat de l’arxiu per la consulta de la ciutadania i, segons fonts de l’AHS, exigirà un pressupost extraordinari per part del consistori. “Ara mateix el que hem fet és, sobretot, una operació de salvament cautelar per garantir que el fons no es perdi ni es dispersi”, diu Comasolivas, que insisteix però, en què l’estat de conservació de les fotografies és bo. “Fins fa molt poc l’arxiu ha estat nodrint els periodistes del diari. L’organització és casolana i no professional, i demanarà un tractament de patrimoni, però el fons es troba en bon estat“, afegeix el director de l’AHS.

El llarg camí per a comprar el fons

Les converses per adquirir el fons van començar poc després que l’antic Diari de Sabadell anunciés que tancava, el febrer del 2018, però la compra no es va consumar fins el passat desembre. En la iniciativa doncs, hi han participat tant l’antic govern quadripartit com l’actual executiu socialista. L’expedient de compra es va aprovar el 14 d’octubre del 2019 i, tot i que l’Arxiu Històric custodiava des de feia temps els centenars de caixes de l’arxiu, l’entrega es va formalitzar el passat 31 de desembre.

Ramón Rodríguez, antic director del D.S. i accionista de Vallesana, es mostra satisfet del tracte però recorda que el fons estava valorat en uns 200.000 euros i que, en realitat, està format per prop d’un milió de fotografies datades, també, d’abans del 1977. “Ho hem venut pel 10% del seu preu, però estem contents que el fons es mantingui junt i que es pugui conservar a l’arxiu de la ciutat”, explica Rodríguez, “ens vam plantejar donar part de les fotografies a entitats de la ciutat, però al final ens van convèncer de la importància que el fons no es dispersés”.

Un fons de gran valor històric

“En aquest arxiu hi ha gran part de la història de la ciutat”, explica Ramón Rodríguez, “són fotos úniques del Sabadell del passat, moltes de les quals no les té ningú més”. L’exdirector del Diari de Sabadell posa com a exemple les fotografies del Centre d’Esports Sabadell, o algunes dels anys seixanta. “Tenim tota la història del CES. Fins i tot més fotos que el mateix club”, sentencia, “hi ha també fotografies dels anys cinquanta i seixanta que vam heretar de l’antic diari”.

La majoria d’imatges de l’arxiu estan realitzades per Pere Ferran Climent i Pere Ferran Giménez (pare i fill), fotògrafs ja desapareguts; així com altres fotoperiodistes locals com Lluís Franco –actual fotògraf del D.S.–, Juanma Peláez –NacióDigital–, Andreu Masagué, Eduard Alsina o Josep Busoms. Hi ha també nombroses fotografies dels redactors de l’antic diari i moltes d’altres sense signar. “Són fotografies que havien de tenir ús periodístic i en algunes es van fer amb les presses del moment, però ens donen una gran continuitat en imatges als fons que ja teníem a l’Arxiu”, comenta Joan Comasolivas.