Rodalies desvia la línia del Vallès per un atropellament

Rodalies de Catalunya ha informat que ha hagut de desviar la línia R4, la que circula per Sabadell i altres municipis del Vallès Occidental com Terrassa o Cerdanyola del Vallès per un atropellament. Concretament, el succés ha tingut lloc a l’estació de Plaça Catalunya, al cor de Barcelona.

Per aquest motiu, i amb l’objectiu de no col·lapsar l’entrada a Barcelona de les línies afectades, els serveis de les línies R4, R1, R3, R12 i RG1 circulen desviats per Passeig de Gràcia. De retruc, es registren importants afectacions en aquestes línies en forma de retards.