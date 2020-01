Retards a FGC per la caiguda d’un arbre a la via a la UAB

La caiguda d’un arbre a la via provoca retards a la línia S2 de Ferrocarrils de la Generalitat (FGC). Concretament, l’arbre ha caigut a prop de l’estació de la Universitat Autònoma, i s’estan duent a terme els treballs per retirar l’element, mentre que els combois circulen per una sola via.

Línia Barcelona-Vallès: el servei de trens de la línia S2 (Sabadell) circula amb un retard de fins a 5 minuts entre les estacions de San Cugat i Sabadell Parc del Nord per una incidència a l'estació d'Universitat Autònoma #FGC #ServeiFGC — FGC (@FGC) January 20, 2020

A banda, les línies L4 i L44 en la zona de Poblenou d’autobús, i la Línia L12 a Sant Quirze al seu pas per Can Pallars, tenen afectacions de recorregut a causa de la caiguda d’arbres.