Els bombers han hagut d’actuar a la Gran Via de Sabadell aquest dilluns pel fort vent que està afectant Catalunya. Concretament, els vents que genera la borrasca Glòria han posat en perill una persiana, amb risc de caiguda a la via pública.

Per aquest motiu, poc després de les 10.00 h s’ha rebut l’avís, que ha obligat a mobilitzar un parell d’unitats dels bombers al lloc i han ocupat part de la Gran Via per assegurar l’element.