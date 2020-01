La Crida portarà a la Comissió d’Ètica pública el nomenament del nou tresorer

La Crida per Sabadell ha anunciat que durà a la Comissió d’Ètica el nomenament del nou tresorer municipal, que ocuparà la plaça de manera accidental després que el titular ha deixat el càrrec per assumir unes noves tasques a l’Ajuntament de Cerdanyola del Vallès. Conseqüentment, ocuparà el càrrec l’actual cap dels Serveis Econòmics de l’Ajuntament.

El canvi no ha agradat a la Crida per Sabadell, que ha emès un comunicat recordat que el nou càrrec accidental ja assumia aquesta funció durant el mandat de Manuel Bustos, i que l’ha dut a ser investigat al cas Mercuri per un presumpte cas de tràfic d’influències. Amb tot, la formació ha anunciat que durà el cas a la Comissió d’Ètica, donat que consideren que incompleix el codi ètic d’alts càrrecs que es va aprovar en el mandat anterior, i apunten que pot suposar un major control del Govern en les tasques que té sobre la taula el tresorer, entre els quals l’expedient sobre la possibilitat perquè Smatsa fraccioni les liquidacions dels exercicis 2015 i 2016.

L’Ajuntament, però, defensa el nomenament. “Durant el mandat de Maties Serracant era cap de Serveis Generals, i al maig de 2018 el van nomenar Cap de Compres, dos càrrecs, fins a finals de mandat, i sobta que ara no el considerin idoni per assumir el càrrec que compaginarà amb el de cap de Serveis Econòmics”, defensa el portaveu del Govern, Pol Gibert.

En aquesta mateixa línia, recalca que el seu nomenament definitiu es farà quan es compti amb el vistiplau de la Generalitat, que ha d’habilitar l’elecció, i fins que es nomeni una persona que assumeixi el càrrec de manera definitiva. En pro de la transparència, Gibert recorda que també s’ha procedit a assignar una plaça d’interventor municipal, que fins ara estava vacant.