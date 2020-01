El CE Sabadell rebrà una subvenció de 162.000 euros de la Federació Espanyola

Els clubs catalans de Segona B i Tercera Divisió ja saben les quantitats i els terminis de les subvencions que els hi correspon pel programa ‘Impuls 23’, creat per la Federació Espanyola de futbol amb l’objectiu de donar suport al futbol modest. En total es reparteixen més de 27 milions d’euros entre les dues categories. El tècnic de gestió territorial de la Federació Catalana, l’exregidor d’Esports de l’Ajuntament de Sabadell, Josep Ayuso, va ser l’encarregat de comunicar als clubs la bona notícia a la seu de la Federació Catalana. En el cas del Centre d’Esports, que va estar representat pel director general del club, Bruno Batlle, li corresponen 162.000 euros, que rebrà en tres terminis: el 28 de febrer, el 30 d’abril i el 30 de juliol.

Recupera efectius

En l’àmbit esportiu, Antonio Hidalgo i els seus homes estan centrats en el duel de diumenge (12 hores) a l’Estadi Antonio Puchades de la Ciutat Esportiva de Paterna per enfrontar-se al València Mestalla. El Sabadell arribarà com a líder destacat, amb 4 punts d’avantatge sobre Espanyol B i Castelló. Tot i això, els arlequinats no es refien del rival i la seva mala dinàmica (suma 7 jornades sense conèixer la victòria) i el tècnic avisa que “té jugadors de molt talent i jugar contra el líder serà una motivació”. De fet, dos d’ells, el porter Rivero i Esquerdo han estat convocats per Celades pel primer equip que s’enfronta al FC Barcelona aquest dissabte. Encara que participin en el partit, podrien jugar amb el filial l’endemà amb la nova normativa.

Per la seva part, Hidalgo recupera tres peces importants. Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar, baixes contra l’Atlètic Llevant per sanció, tornaran a la convocatòria i probablement a l’onze inicial. “Disposar de tothom dona més competitivitat al grup”, va subratllar Antonio Hidalgo. L’equip arlequinat comptarà amb el suport d’un centenar de seguidors a Paterna un cop s’han esgotat la totalitat d’entrades posades a la venda pel club. La meitat viatjarà en el bus organitzat pel mateix club i la resta en vehicles particulars.