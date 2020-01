La nova temporada de circ a l’Estruch escalfa motors

Es tracta d’una trobada sorprenent entre dues soledats sobre una pista, que dona el tret de sortida a una relació de la qual el públic serà testimoni. Amb la perxa xinesa en comú, els malabars i les verticals, Maria del Mar Reyes i Hugo Ragetly construeixen un vocabulari físic i un imaginari únic. Fundada el 2019, Si Seulement és fruit de la necessitat de recerca i creació en les arts del circ. Reyes i Ragetly, residents de l’Estruch, es van conèixer a l’Escola Nacional de Circ de Montreal, on es van formar.

Aposta per les companyies residents

Des d’ara fins al mes de juny, el públic podrà veure un total de sis espectacles de companyies residents a La Vela –les quals procedeixen d’indrets com ara el País Basc, França, Colòmbia o Madrid–, més un espectacle amb motiu del Dia Mundial del Circ. Així, La Vela continua sent un dels equipaments de referència de Catalunya en el món del circ, la qual ha anat guanyant reconeixement al llarg dels anys, cosa es reflecteix en la quantitat i la qualitat de les sol·licituds de residència que s’han rebut en les darreres convocatòries.

Si l’acrobàcia és la disciplina estrella de les companyies programades, la mirada sobre el gènere –més o menys implícita– és la temàtica més present en la majoria d’espectacles.

La temporada seguirà el 28 de febrer, quan els cinc homes del la companyia madrilenya Nueveuno exploraran masculinitats alternatives a Suspensión, un espectacle de malabars i manipulació d’objectes. El 14 de març, el Kolectivo Kónica mostrarà La punta de mi nariz, un espectacle dirigit per Francesca Lisia, que desplega un joc d’encaixos i miralls mitjançant acrobàcies.

Més endavant, i per celebrar el Dia Mundial del Circ, que és el 18 d’abril, l’Estruch convida el Circ Pistolet, que presentaran l’espectacle Quan no tocàvem de peus a Terra.

Al mes de maig es podran veure tres peces. En primer lloc, el 15 de maig la companyia colombiana Dospuntos presenta FIHIZHKÁ, un món oníric a través de moltes disciplines circenses, que s’inspira en el mestissatge cultural de Colòmbia en plena conquesta colonial espanyola. En segon lloc, el dia 23 el públic podrà conèixer els artistes de circ de demà a Experiments, l’escola de circ Rogelio Rivel, una producció creada i interpretada pels estudiants d’aquest centre de referència. I, finalment, el 30 de maig, el jove col·lectiu Ino Kolectiv presentarà INO, una peça d’acrobàcies que desafia la mateixa disciplina mitjançant la mirada de gènere.

Més circ aquest cap de setmana, a Ca l’Estruch

També el divendres 24, a les 20.30 i a les 22 h, al bar de Ca l’Estruch, el Taller d’Art, Cultura i Creació programa dues càpsules de circ, una peça d’entre 10 i 15 minuts que es presenta una estona abans i just després dels espectacles a La Vela. En aquest cas, Marta López presenta Barrio.

I l’endemà, el dissabte 25, a les 9 del vespre, al teatre de Ca l’Estruch, el públic podrà assistir a l’assaig obert de Laniakea, un espectacle en què Blanca Garcia-Lladó, David Mallols Tomás i Elena López Lanzarote s’han proposat seguir l’esperit científic de l’astrònom Carl Sagan, quan deia: “Tenim la forma que l’univers té per pensar-se a si mateix”, per embarcar-se en una odissea escènica i fer d’exploradors del temps i les lleis físiques. Sense una formació científica, però amb totes les ganes de desgranar l’univers, els Sagan porten la imaginació al límit per imaginar no pas allò que no existeix, sinó el que ja hi és.

Al mateix dissabte, però a les 11 del matí, les famílies podran posar a prova el seu talent circense en el taller Circ en Família, a càrrec de Tub d’Assaig.