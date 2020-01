Sabadell s’ha omplert aquest divendres a la tarda de zombis, en el marc de la III edició de la gimcana Jove Zombie SBD. L’objectiu de la trobada passava per fer una concentració amb cursa inclosa a la plaça del Doctor Robert i els carrers propers, amb la presència de la unitat mòbil del servei de Joventut per tal de donar a conèixer tant els espais joves, com els recursos i serveis que s’ofereixen des de l’Oficina Jove Sabadell.

Activitat zombi al centre de Sabadell / VICTÒRIA ROVIRA