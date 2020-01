VÍDEO: Cremen dos autocars en un polígon de Sentmenat

Un incendi ha cremat aquesta passada nit dos autocars que hi havia aparcats a l’interior d’una empresa al polígon industrial Can Clapers, a Sentmenat.

Un altre vídeo de l'incendi de Sentmenat a una empresa d'autocars del polígon. Hi han cremat dos autocars. No hi ha ferits. pic.twitter.com/iVYg1IY2Hz

