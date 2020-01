Gràcia, el refugi del jovent sabadellenc

A PEU DE BARRI | GRÀCIA

Malgrat el tancament recent de la Zona Hermètica, Gràcia és un barri d’acollida del jovent de Sabadell. Encara que aquesta afirmació sembli paradoxal, a aquesta zona sobreviuen més d’una desena de locals d’oci i culturals on s’aixopluga el talent jove. Els més destacats, segons asseguren els mateixos residents, són el casal Can Capablanca, un petit espai de trobada per als joves obert a debats, tallers, conferències, exposicions i activitats culturals; el Teler del centre cívic, on s’organitzen concerts-vermut amb música jazz; el Ciervo Teatre, una entitat de barri que traspassa les fronteres del teatre amateur, i el bar Kina Gràcia, el local principal de trobada després de la jornada laboral.

La gent gran, però, també té el seu espai al barri. L’activitat dels històrics del barri es troba a places, al centre cívic de Gràcia i al casal d’avis. La plaça del Treball és el centre neuràlgic d’aquesta zona per a grans i petits: s’hi organitzen activitats i festes de tota mena, fins i tot aniversaris de veïns. “Recuperar l’espai públic com a espai col·lectiu i propi és una mostra de rebel·lia”, considera Jaume Rodríguez, sociòleg i fill de Gràcia.

“Aquest és un dels trets que encara conserva el nostre veïnat i que ha anat desapareixent a altres zones”, apunta. “A vegades els veïns ens pregunten si han de demanar permís a l’Ajuntament per celebrar un aniversari a la plaça”, expliquen membres de l’agrupació veïnal de la zona. “La plaça és de tots! Per què no es podrien organitzar jocs i un petit esmorzar?”, afegeix Clara Giménez, una veïna que va organitzar una gimcana al carrer el passat mes de novembre.

Eix cultural

Pel que fa a la cultura popular, Gràcia no perd pistonada. És un dels pocs barris que disposa dels seus propis gegants, l’Elionor i en Xenan, dels gegantons Gràcia i Anselm, i dels capgrossos, la Gralla i la Ceba. Així, la colla Geganters i Grallers Gràcia Sabadell és una entitat de referència tant al barri com a la ciutat. També ho és la colla de Músics de Gràcia i els Trabucaires de Gràcia, que recorden el passat de la Catalunya (i del Sabadell) industrial.

Reivindicacions

Revitalitzar la Zona Hermètica per evitar que es converteixi en un polígon fantasma és el pas natural que hauria de seguir al tancament definitiu de la principal zona d’oci de la ciutat. I una de les preocupacions actuals del veïnat: “Cal esperonar aquella zona industrial, no és bo per al barri que estigui abandonada”, demanen des de l’agrupació de veïns. Però no és l’única demanda.

Sobre la taula hi ha la construcció d’una biblioteca municipal per al districte 6 i una llar d’infants per al barri, que s’emplaçaria a la fàbrica Sallarès i Deu, un edifici que va comprar l’Ajuntament el 2018. El veïnat reclama la creació de la plaça de les Corts Catalanes, previst que es construeixi a un solar ubicat al carrer del Doctor Balari cantonada amb carrer de Ramon Llull. D’altra banda, les millores del barri de Gràcia previstes per l’Ajuntament inclouen la millora de la plaça del Treball, els jocs infantils i l’arbrat.