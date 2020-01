Sabadell s’agermanarà amb el municipi cordovès de San Sebastián de los Ballesteros

L’alcaldessa, Marta Farrés, va anunciar ahir, davant de més de tres-centes persones reunides a l’Hotel Urpí, l’agermanament entre Sabadell i San Sebastián de los Ballesteros. Ho va fer al sopar organitzat per l’agrupació local d’aquesta població cordovesa, on van ser presents representants de diferents grups municipals i d’entitats culturals de la ciutat. “Sabadell és una ciutat construïda amb el que representen cadascuna de les persones que hi han vingut, de molts llocs diferents, amb cultures diferents. Aquesta diversitat mostra que la nostra ciutat és la suma de molts matisos, colors i llengües”, va reivindicar Farrés.

Joaquín Lesmes, president de l’Agrupació Andalusa San Sebastián de los Ballesteros a Catalunya, celebra la notícia: “Ho estàvem esperant. I estem molt contents que, per fi, hi hagi la intenció que aquest agermanament sigui possible. Ja fa temps que volíem que això passés”.

L’alcalde del municipi cordovès, Francisco Javier Maestre, va explicar que és un pas més per “reduir els 900 quilòmetres que físicament separen les nostres poblacions, fent tot el possible per estrènyer i acostar les relacions i vincles entre Sabadell i el nostre poble”. Marta Farrés va commemorar, a través d’una placa especial, que des de fa vint anys hi ha un carrer a San Sebastián batejat amb el nom de Sabadell.

Reconeixements de la gala

A la gala, que se celebra cada any per proximitat a la festivitat de Sant Sebastià, es va fer entrega de tres reconeixements. Enguany van ser per a José Melero i Dolores Montero, socis veterans de l’entitat i membres del Coro Rociero; per a la familia Ortega-Ansio, de San Sebastián de los Ballesteros, per col·laborar amb l’entitat sabadellenca en moltes de les seves activitats, com romeries, revista, festivals o conferències; i l’entitat sabadellenca Hermandad Cultural de Nuestra Señora de la Fuensanta, la primera entitat de l’àmbit regional nascuda a Sabadell després de la Guerra Civil, havent estat fundada el 26 d’octubre de 1952.