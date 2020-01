Un ferit en un nou episodi de crema de contenidors i cotxes a Sabadell

Aquest cap de setmana ens deixa un nou episodi de crema de contenidors, en aquest cas amb una dona ferida. El primer cas es va produir dissabte a les 05.01 h, al número 67 del carrer de Riu-sec, on es va originar un incendi en un contenidor de reciclatge de paper i cartró per causes desconegudes. Hi va intervenir una dotació dels bombers, que van apagar el foc, i dues unitats de la Policia Municipal.

El segon cas es va registrar a les 02.25 h de diumenge, a l’alçada del número 13 del carrer de l’Arxiver Clausellas, on es va produir un incendi en un contenidor de reciclatge per causes desconegudes. Hi va intervenir una dotació dels bombers, que van apagar el foc, i una unitat de la Policia Municipal.

El tercer va ser a les 03.39 h del mateix diumenge, davant del número 76 del carrer del Gironès, on es va originar un incendi en un contenidor de reciclatge per causes desconegudes. Van resultar afectats tres contenidors més, quatre vehicles estacionats, dos senyals de trànsit i la façana d’un edifici.

En aquest cas, una veïna va ser atesa per una ambulància del SEM en el lloc per una possible inhalació de fum. Hi va intervenir una dotació dels bombers, una ambulància del SEM i dues unitats de la Policia Municipal.