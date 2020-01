Una dona es queda tancada a l’església de Sant Fèlix

Una dona ha quedat tancada aquest dimarts al migdia a l’església de Sant Fèlix (Centre), sola i sense que pogués sortir, tot i que no ha patit cap ferida, tal com ha confirmat la policia. En ser rescatada per membres de la parròquia i la Policia Municipal la dona ha explicat que estava molt despistada.

Fonts de la parròquia han explicat al D.S. que han tancat les portes a l’hora habitual, a les 13.15 h, avisant i sense que aparentment hi hagués ningú a dintre. La dona ha pogut sortir gairebé a les 16 h, i hi ha estat tancada pràcticament tres hores. La policia local hi ha destinat una patrulla amb dos agents.

El succés, que finalment ha quedat en un ensurt, ha despertat la curiositat de veïns i vianants que a quarts de quatre de la tarda passejaven per la plaça de Sant Roc i han vist un vehicle de la policia aparcat davant l’escalinata principal de l’església i dos policies a les seves portes.