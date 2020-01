La nova Oficina d’Entitats i Voluntariat obrirà portes a principis de 2021

La nova Oficina d’Entitats i Voluntariat de Sabadell obrirà portes durant el primer trimestre de 2021. Així ho ha anunciat la segona tinenta d’alcaldessa, Marta Morell, en la presentació del nou projecte i la nova pàgina web que aglutina les entitats sense ànim de lucre de la ciutat.

El servei s’ubicarà a l’antiga Escola Riu-sec, a la plaça de Jean Piaget, on s’hi oferiran, entre altres, serveis com ara acompanyaments 3.0 en matèria de certificats digitals, on s’hi ubicarà un espai de coworking o una biblioteca de recursos. El Punt de Voluntariat que ara atén presencialment des del Vapor Codina, passarà a desenvolupar la seva tasca a la futura oficina.

“Aquesta nova ubicació permetrà reunir en un mateix lloc els tallers, cursos i activitats que ara fem en diferents equipaments municipals, perquè hi ha una manca d’espai unificar per fer-los tots junts, i serà una línia de treball estratègica de l’oficina”, ha assenyalat Morell. Els treballs van començar la setmana passada, adjudicats a l’empresa REHAC, S.A., amb un cost de 1.731.463,45 euros.

El nou edifici canviarà l’accés, de manera que s’entrarà des de la zona de l’actual aparcament dels Ferrocarrils de la Generalitat, donat que és la cara més assolellada. També es mantindrà part del mobiliari històric a l’interior, si bé es faran canvis substancials per a poder aprofitar al màxim la instal·lació.

Edifici del 1931

L’edifici de l’antiga escola és del 1931 i es va construir com a menjador per a obrers de la fàbrica Can Marcet, un origen que n’ha inspirat el nou disseny. La nova pell externa que tindrà l’edifici pretén envoltar-lo amb un ”fil de fusta reciclada” per embellir i condicionar-lo tèrmicament i acústicament i respectar el medi ambient, tal com feien els teixits en aquella època, que protegien les persones del fred i de la intempèrie d’una manera sostenible.

La reforma preveu crear nous espais de relació a l’antiga escola. Les zones de pas es situaran a la part central interior de l’edifici, per tal d’optimitzar els recorreguts i crear un espai de relacions socials al centre de l’edifici. A més, es construirà una planta soterrània per a tots els sistemes d’instal·lacions. També es canviarà l’accés, que ara és per la plaça Jean Piaget i que es farà a través d’un accés directe des del pati interior.

Eficiència energètica

L’edifici és el primer de consum d’energia quasi nul, Nearly Zero Energy Building que executa l’Ajuntament. Es tracta d’edificis que tenen un nivell d’eficiència energètica molt alt i que, per tant, garanteixen un baix nivell de consum d’energia. La demanda energètica s’obté de fonts renovables in situ o de l’entorn proper. La metodologia seguida en aquest aspecte ha estat la definida per l’eina de Certificació Ambiental VERDE, reconeguda internacionalment, de Green Building Council España.

L’Ajuntament s’adapta així a la normativa europea que marca que, per reduir l’efecte hivernacle, tots els edificis de nova construcció o gran rehabilitació propietat de les administracions públiques compleixin aquesta condició.

A banda, el servei ha presentat la nova pàgina web, que es pot consultar a través d’aquest enllaç.