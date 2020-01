El riu Ripoll se sotmet a un procés de millora

L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) ha acabat els treballs per millorar l’espai del riu Ripoll al seu pas per Sabadell. L’actuació, que ha tingut un cost proper als 8.500 euros i que ha estat desenvolupada per Naturalea Conservació SL, sota la direcció de Forestal Catalana, s’ha fet en un tram de 50 metres del riu, concretament en la passera formigonada que hi ha entre el carrer Jonqueres i l’Horta de Can Bages.

Els treballs han consistit en una desbrossada de vegetació invasora, principalment canya americana (Arundo donax), eliminant-se el rizoma per evitar el seu rebrot. Paral·lelament, en aquests àmbits s’ha efectuat una sembra d’herbàcies, plantant espècies autòctones com Salix atrocinerea o Salix eleagnos, entre d’altres.

La plantació s’ha efectuat amb estaquetes de planta obtingudes del mateix indret i alvèols en contenidor de 300 ml en forma de petits grups de 3-11 unitats, per assegurar-ne la supervivència i bon comportament.

A més d’afavorir la millora de l’ecosistema, els treballs garantiran la lliure circulació de l’aigua i minimitzaran el risc de desbordaments.