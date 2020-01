Junts vol millores d’accessibilitat al barri de Cifuentes

Junts per Sabadell presenta una moció al ple del proper mes de febrer per millorar l’accessibilitat i les condicions en què es troba el barri de Cifuentes. Així ho ha fet públic la portaveu del grup municipal, Lourdes Ciuró, en una roda de premsa celebrada aquest divendres al migdia a l’Ajuntament.

La formació vol que l’Ajuntament identifiqui en un cens tots els espais d’intervenció prioritària de tots els barris de la ciutat. Més enllà del manteniment que requereix l’espai públic, Ciuró ha apuntat que cal posar al centre de les intervencions urbanístiques la diversitat i la inclusió social.

En aquest sentit, apunten que hi ha espais amb desnivells que no haurien de ser. “Quan han de rehabilitar unes escales, en lloc de posar-hi una barana i arreglar-les caldria pensar en deixar una part per a una rampa”, assegura Ciuró, fet que facilitaria l’accés dels veïns que ho van amb cotxet o cadira de rodes, entre altres.

La portaveu de Junts assegura que la moció avalua en el seu conjunt l’impacte que té per als veïns i veïnes la qualitat dels seus carrers, voreres, parcs, places, accessos, cruïlles, velocitats, senyalitzacions, el confort, la connectivitat, la relació del verd amb el mobiliari urbà i els entorns de proximitat als barris.

Inicialment, posen l’ull a Cifuentes, un barri amb un important sector de població d’avançada edat on el partit ha elaborat un informe identificant nombrosos punts negres amb els que encara conviuen els seus veïns i veïnes des de fa temps; deficiències en el mobiliari urbà, voreres amb rajoles aixecades, carrers d’elevada inclinació sense baranes, accessos amb nombrosos esglaons sense rampes zig-zag, o també rampes que acaben suposant un problema més que una ajuda per a la mobilitat del veïns i veïnes que resideixen al barri.