Manel Aljama presenta la seva darrera novel·la: La soledat del Llebrer

Aquest dimecres vespre es va presentar a la Llar del Llibre la darrera novel·la de l’escriptor sabadellenc, Manel Aljama, ‘La soledat del Llebrer’ (Pagès editors). L’acte de presentació va anar a càrrec de Josep Maria Francino, periodista que de bon començament, va citar una entrevista que el D.S, va fer a l’escriptor l’any passat i en la que es feia referència a la ‘frenètica activitat social d’Aljama’.

Francino, ha dit que després de tenir una llarga conversa amb l’escriptor, va constatar que realment era com el descrivia l’article del diari. Va parlar de l’estimació que Aljama sent, des de molt petit, per l’escriptura i la lectura i que “quan anava a la biblioteca pública llegia tot allò que no tenia a casa seva i que segur que l’inspirava molt”, i va posar l’enfàsi en que Aljama és nascut a Sabadell l’any 1963, una data que -segons Francino- no s’ha d’oblidar perquè “l’escriptor ens parla, en el llibre, de coses que van succeir en un temps coetani al seu”.

Del llibre, qui més n’ha parlat, ha estat el mateix Aljama, a qui Josep Maria Francino, va passar la paraula tot dient que, Aljama és el pare del ‘secreta’ José Luis Canales i d’altres personatges que “habiten el barri Xinès de Barcelona”, on transcòrrer l’acció de la ‘Soledat del Llebrer’.

Un personatge tret del Túnel del Temps

Aljama per la seva banda, va definir el seu darrer llibre com un cúmul d’experiències que ha volgut compartir amb els seus lectors. L’escriptor que és autor d’altres tres llibre, va explicar que la novel·la negra li ha agradat sempre, i com és habitual en ell, va interrompre el fil per explicar per què se’n diu gènere negre a aquest tipus de literatura, la qual cosa va provocar el somriure del públic assistent, acostumat als parèntesis verbals de l’escriptor sabadellenc. El que sí que va voler deixar clar és que es tracta d’una novel·la inclosa en aquest gènere i no d’una novel·la periodística tot i les contínues referències històriques que conté.

Aljama va explicar l’origen del seu personatge, l’Inspector de Policia Canales, un personatge creat fa molts anys i situat en una història policial que succeeix a Sabadell però que finalment va decidir deixar en un calaix. L’any 2015 decideix recuperar-lo “el vaig ficar al túnel del temps, i el vaig enviar a l’època que mor Franco, just quan ell s’acaba d’estrenar com a policia”. Aquest jove inspector , arriba a Barcelona, on l’acaben de destinar al districte cinquè, en ple Barri Xinès. Aljama es va documentar sobre l’època i tot el que es va dir sobre l’agonia del dictador, consultant la premsa de l’època i també parlant amb testimonis d’aquells fets “ell ve per una cosa concreta. Era de la secreta, i ja sabem que la seva funció era reprimir tot el moviment polític”.

‘La soledat del Llebrer’, descriu minuciosament un personatge, , fruit d’aquell règim franquista “diuen que els de la Brigada politicoSocial tenien certa formació, perquè, una petita elit del cos, havia rebut lliçons de la CIA. A mi em consta que els ‘grisos’ eren una colla de bèsties i els de la secreta, eren una mica millor però no gaire”, afirma Aljama. La història doncs, sorgeix d’aquest personatge que es veu implicat en una Barcelona gris que malda per començar a liquidar la dictadura, però que encara ha d’enfrontar-se a la repressió policial.

Manel Aljama, va aprofitar la presentació del seu darrer llibre per anunciar que ‘La Soledat del Llebrer’ té continuïtat en dues novel·les més que conclouran una trilogia del personatge.