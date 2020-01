La UAB impulsa un laboratori urbà al barri de Covadonga

Alguna cosa es cou a Covadonga. Des del mes de desembre, un equip de professors de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) es reuneix amb diferents actors socials, polítics i empresarials del barri i la ciutat. Treballen per llançar un laboratori urbà al voltant del campus de la UAB a Sabadell. Des de l’Hospital Parc Taulí fins al Pavelló de Sant Oleguer. Ahir a la tarda van presentar el projecte en societat a l’Espai Emprius.

El Covadonga Urban Lab està dirigit pel professor de la UAB Konstantinos Kourkoutas i s’emmarca en el projecte europeu UniverCity Action Lab, en el qual participen la Porto Business School (Portugal) o l’Institut Mines-Télecom (França), entre altres centres. S’hi involucraran tant alumnes de diferents graus de la UAB com de la Universitat de Girona, la UPC o l’ESDi.

“També volem que estiguin involucrades entitats que tinguin inquietuds i hi estiguin interessades”, assegura Kourkoutas, “volem que els resultats d’aquests estudis els siguin útils a ells i a la ciutat. I que fins i tot siguin extrapolables a altres parts del municipi o a altres ciutats”.

Un laboratori transformador

A través d’aquest treball en xarxa amb entitats, empreses, institucions i administració, i de la mateixa feina dels estudiants i professors, el Covadonga Urban Lab pretén desenvolupar idees i propostes que siguin viables per al barri i el transformin per complet.

“Hi ha una part del projecte que suposa crear reptes reals per als universitaris i investigadors; però la idea és crear impacte en el territori. Fer una transferència ràpida del coneixement”, explica el professor. Nous plans urbanístics, un 22@ sabadellenc, polítiques participatives, idees per a equipaments, noves tecnologies, etc. Les propostes poden ser desenes.