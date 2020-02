Uns quatre mil calçots, a la festa de les Bruixes del Nord

L’entitat Bruixes del Nord ha reunit unes 370 persones, aproximadament, a l’Espai Polivalent del Parc del Nord, aquest dissabte. Durant la festa s’hi han engolit quatre mil calçots, l’eix central de la jornada. A més, s’hi ha celebrat un concurs de pitets i també hi ha hagut balls, de tango i country, i s’hi han cantat cançons.

“Per nosaltres tot el dia és una festa. Des que comencem a preparar les graelles, cap allà a les 9 h, fins que acabem”, assenyalava Júlia García, qui porta més d’una trentena d’anys a l’entitat. La calçotada es va començar a celebrar com una activitat oberta a tothom, per commemorar els trenta anys de les Bruixes del Nord, el 2017. Des d’aleshores s’ha convertit en una tradició on tothom hi és convidat.

La intenció de la jornada és “fer caliu, estendre el nostre tarannà a la resta de la ciutat, que s’hi apropin i comparteixin amb nosaltres un dia”, explicava García. “Hi ha gent que ens ha dit que som una de les poques entitats capaces d’aglutinar tanta gent, i tan diversa. I per nosaltres això és un orgull”, expressa.

“Si ens toquen a una, ens toquen a totes”

Les Bruixes del Nord han volgut donar el seu suport a Nani Valero, investigada per l’Oficina Antifrau de Catalunya. “Nosaltres som una gran família, i quan ens toquen una persona, ens dol molt. I sabem que l’estan acusant de forma injusta. La defensarem perquè sabem que estan dient moltes mentides que no es mereix una persona honrada i honesta que treballa per la ciutat”, ressaltava García, sobre la regidora. “Si ens toquen a una ens toquen a totes”, ha recalcat.

/ LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO / LLUÍS FRANCO