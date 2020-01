Antifrau investiga un ascens “a dit” de la regidora Nani Valero

L’Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) està investigant un presumpte ascens a dit de l’actual portaveu municipal de la Crida, Nani Valero, l’any 2016 com a tècnica del negociat de diversitat i interculturalitat de l’Ajuntament de Sabadell. Valero hauria estat escollida per al càrrec sense concurs previ per l’extinent d’alcalde Albert Boada, de la mateixa formació política, segons sostenia Comissions Obreres. La principal implicada, Nani Valero, és funcionària de l’Ajuntament des de 2008, com asseguren diverses fonts, abans de ser regidora de Crida per Sabadell.

