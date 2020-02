‘Crims’ arrenca amb un succés que va sacsejar el Vallès

La darrera aposta de TV3, el programa Crims, ha arrencat amb força, uns 580.000 espectadors, fet que suposa una quota de pantalla del 23,8%. Ho ha fet amb un succés que va sacsejar el Vallès al 2001, el cas de la fuga de Manuel Brito amb l’ajuda de Francisco Javier Picatoste.

Els fets es remunten a finals de 2001, quan PIcatoste va ajudar Brito a escapolir-se de dos agents dels Mossos d’Esquadra que l’havien dut a l’hospital Arnau de Vilanova, a Lleida, procedent del centre penitenciari de Ponent. En la fugida va malferir els dos policies, un del qual va quedar en cadira de rodes.

#CrimsTV3 s’estrena aquesta nit amb @Carles_Porta i la història d’una fugida, la de Manuel Brito i Francisco Javier Picatoste, que va deixar un rastre de sang per tot Catalunya 👉 https://t.co/8MaOA6jjqb pic.twitter.com/XoRY7LIUrE — TV3.cat (@tv3cat) February 3, 2020

La fugida es va fer esquivant els controls policials, amb parada a Sabadell, on hi van ser una nit, i amagant-se posteriorment a Collserola, on van robar un cotxe després de matar el seu ocupant, de 23 anys i cosí d’un agent de la policia espanyola. Posteriorment, van abandonar la parella del jove mort a les portes del castell de Sant Marçal, a Cerdanyola del Vallès, després de violar-la.

L’episodi va acabar a la carretera de l’Arrabassada, just a l’inici del camí de Sant Medir, a Sant Cugat del Vallès. Després d’un operatiu de seguiment, va enxampar els dos fugits quan havien de trobar-se amb un contacte en una casa abandonada.



Brito va ser condemnat a 76 anys i dos mesos de presó, mentre que a Picatoste li van caure 62 anys i vuit mesos.

Podeu recuperar el programa sencer a través d’aquest enllaç.