Puzle lila a la presentació de la Fira del Llibre Feminista

Col·lectius feministes i socials de Sabadell presenten aquest dissabte la Va edició de la Fira del Llibre Feminista. I ho faran amb un variat puzle d’activitats culturals amb mirada lila a la sala La Quartera (carrer Comte Jofre, 30), les quals arrencaran a partir de les 18.30 h. La Fira té enguany per lema Compartint lluites feministes d’arreu, remarcant així el caràcter internacional del moviment.

La Fira del Llibre aplega cada any una fira de literatura i assaig de caràcter feminista, que acostuma a tenir lloc davant l’Ajuntament. A banda dels stands de les editorials de pensament crític (com ara Pol·len, Virus, Raig Verd, Col·lectiu Bauma, Voliana, etc.), també s’hi organitzen debats en paral·lel. Per aquesta fira han passat pensadores com Briggite Vasallo, la traductora basca Maria Colera, Florencia González Brizuela, Özgür Günes, Fatima Ataar.

La Fira va sorgir ara fa cinc anys com una iniciativa cultural d’algunes entitats de la ciutat com Bruixes del Nord i el Moviment Popular de Sabadell (Endavant -OSAN-, COS, Arran, Justa Revolta i Can Capablanca) i vol tenir un tenen caràcter intergeneracional.

Montse Barderi, teatre i PD Frida

L’edició d’enguany no serà menys, però caldrà esperar a dissabte per veure les novetats. En canvi, allò que ja és públic són les activitats que acompanyaran la presentació del programa, tots elles a la sala annexa al casal Can Capablanca. A les 19 h, l’escriptora sabadellenca Montse Barderi presentarà la seva cèlebre novel·la La memòria de l’aigua (premi Prudenci Bertrana 2019). A les 20 h, en canvi, és l’hora del teatre: Set nenes jueves. Una obra per a Gaza, dirigida per Diana Dibau (originàriament escrita per Caryl Churchill). Finalment, la vetllada passarà d’uns moments més reflexius a d’altres de més festius, amb els ritmes de PD Frida.