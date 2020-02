Els finalistes dels premis de dansa de l’Institut del Teatre fan parada a Sabadell

L’escenari de L’Estruch acull aquest dissabte les actuacions dels quatre finalistes del Premi de Dansa de l’Institut del Teatre, els quals presentaran les seves creacions: (Un) Certain Journey de Sivgin Dalkilinc, Jellyfish d’Ana Borrosa, Meohadim de Jacob Gomez i LUA d’Andrea Jiménez.

(Un) Certain Journey ens transporta a una xarxa teixida de fils de vida, on la incertesa del viatge vital ens embolica, ens atrapa i ja no en podem escapar. Jellyfish és una exploració d’un indret fred, ple de plàstics i humid, tot i així no hi falten els somriures càlids. Meohadim ens convida a un cant a la vida a través d’una dualitat i obrint les ànimes de les ballarines. LUA sorgeix del concepte del cercle com a cicle tempo-espacial i físico-químic del cos femení.

Aquests nous imaginaris coreogràfics seran posats en escena dissabte, 8 de febrer, a partir de les 21 h. L’entrada té un cost de 10 euros.