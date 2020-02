La gent gran, el principal repte oncològic

El càncer va molt lligat a l’esperança de vida i des de la Corporació Sanitària Parc Taulí apunten que cada cop es diagnosticaran més casos i s’haurà de tenir en compte que, com més anys passin, més grans seran els pacients i caldrà preveure com tractar-los. Amb aquest diagnòstic hi coincideix el Departament de Salut de la Generalitat, que estima que es diagnosticaran uns 39.000 nous casos a Catalunya el 2025. En el cas de l’hospital de Sabadell s’hi detecten uns 1.600 casos nous anualment, i hi tracten uns 20.000 pacients en les diferents fases de la malaltia. No tots són de Sabadell, ja que l’àrea d’influència de l’equipament va més enllà de la ciutat. Aquest dimarts, 4 de febrer, se celebra el Dia Mundial del Càncer.

El cap del Servei d’Oncologia del Taulí, el doctor Eugeni Saigí, explica que “l’esperança de vida de la població a Catalunya i a l’Estat espanyol és una de les més importants d’Europa i, per tant, a mesura que envellim, la probabilitat de patir càncer és més alta”. Paral·lelament hi ha un aspecte que també preocupa els professionals sanitaris: la prevenció, els hàbits saludables. “El tabac és l’exemple d’elements que afavoreixen l’aparició de càncer i no s’erradica”, afegeix el doctor. Segons diferents estudis, de fet, el tabac pot reduir una tercera part dels càncers.

Tot i l’envelliment, però, “la probabilitat de curar el càncer millora”, afegeix el doctor Saigí. Es curen més casos, com els de mama o pròstata, però d’altres segueixen tenint menys casos d’èxit, com el de pàncrees. La millor eficàcia dels tractaments fa que “cada vegada hi hagi més persones que hagin superat un càncer. I això genera un conjunt de gent que ha tingut un càncer i l’ha superat, una malaltia que cada vegada augmenta més”, exposa. En aquest sentit, el repte del món oncològic és pal·liar les seqüeles de les persones que han passat un tractament i les que són més grans, el que s’anomena oncogeriatria; al mateix temps que es busca trobar els millors tractaments. “Com els adaptem a la gent gran? No tenim les mateixes capacitats ni reserves quan tenim 80 anys que quan en tenim 60”, es qüestiona Saigí. Aquest augment de l’esperança de vida també va acompanyat d’una altra necessitat: la de tenir uns pressupostos que permetin fer front a l’elevat cost dels tractaments.

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística (INE), el 2014 l’esperança de vida entre els dos sexes a Sabadell era de 82,79 anys, mentre que el 2017 era de 83,33 anys.

La recerca, la clau del futur

Per tractar les persones que pateixen càncer i millorar la seva qualitat de vida és imprescindible la recerca. Al Parc Taulí hi ha uns 150 estudis d’oncologia en marxa, una cinquantena d’inclusió oberta, és a dir, en què participen pacients, i un centenar d’inclusió tancada, en què els participants només són una sèrie de persones que estan rebent un tractament experimental. A l’hospital de Sabadell calculen que entre el 80 i el 90% de pacients responen correctament a un tractament ja establert, però a la resta es busquen solucions experimentals personalitzades buscant la màxima eficàcia. Eugeni Saigí afirma que “d’entrada no estem posant el tractament experimental. El que poses és el millor i que dona millors resultats. És quan fallen aquests tractaments que has de tenir possibilitats de recerca”. I el coordinador de Recerca de l’àrea oncològica del Parc Taulí, José García, afegeix que “el que sempre s’ha buscat des d’aquí és estalviar a un pacient que se n’hagi d’anar a Barcelona a buscar un estudi quan des d’aquí el podem oferir”. I igual d’important és el contacte amb els altres centres hospitalaris: “En aquelles situacions que veiem que nosaltres no podem però al costat hi ha un centre que li pot anar bé, també ens preocupem de treballar en xarxa perquè pugui fer-ho”

El Taulí és l’hospital de referència comarcal pels càncers d’ovari, melanoma, tumors de cap i coll. Saigí exemplifica què vol dir ser aquesta referència: “Per exemple, en el càncer d’ovari, què volem? Aquella cirurgia més complexa que forma part del tractament d’aquests tumors es concentra aquí, mitjançant la col·laboració de professionals mèdics i quirúrgics que col·laboraran en un comitè comú per unificar tota l’estratègia terapèutica”.

Prevenció

Si els pacients arriben a l’hospital, és perquè ja han emmalaltit. Per evitar-ho cal que la prevenció estigui a l’ordre del dia de totes les persones. Tenir una vida al màxim saludable possible és la millor recomanació possible, i això és menjar sa –la dieta mediterrània ha estat a bastament reconeguda en aquest sentit–, fer exercici i allunyar-se dels mals hàbits com fumar o beure en excés.

Les campanyes de cribratge del càncer també juguen un paper important “per tal que un diagnòstic precoç pugui definir uns tractaments amb més possibilitats d’èxit terapèutic”.