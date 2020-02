Una dona de 92 anys va resultar ferida per inhalació de fum dilluns a la tarda a la Plana del Pintor. Els fets van passar a les 17.38 h al número 54 del carrer dels Balcans.

Per causes que es desconeixen, es va calar foc a la cuina de l’immoble. Com a conseqüència, la dona va resultar ferida per inhalació de fum, motiu pel qual una ambulància la va atendre. Hi van intervenir tres dotacions dels bombers.