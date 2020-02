El Taulí estudia els efectes invisibles de la violència masclista

Ser víctima de la violència masclista en l’àmbit de la parella pot generar estrès crònic? Dues psicòlogues del Taulí, Ximena Goldberg i Carme Espelt, i un professor de la UAB, Antonio Armario, investiguen els efectes invisibles d’aquesta xacra en l’estudi Construcció de resiliència entre dones i busquen 20 voluntàries per acabar-lo. “Volem investigar factors de risc per tenir depressió o ansietat, i un dels més rellevants és la violència contra les dones”, explica la investigadora Goldberg, que afegeix que el 50% de les dones que han patit violència per part de la parella pateixen un trastorn de salut mental, generalment un dels dos esmentats, i es dobla el risc de suïcidi.

Amb l’estudi volen veure si l’exposició d’una dona a la violència masclista pot provocar-li un estrès crònic. “Cada dia afronten situacions d’amenaça, control… que a elles i a cada persona li generarien situacions d’estrès”, afegeix Goldberg. També investiguen si haver tingut aquesta experiència prèvia de violència modifica el comportament en situacions quotidianes com una entrevista de feina. En una conclusió preliminar han determinat que “les dones que n’han patit ho afronten com una amenaça, i les que no, no hi donen tantes voltes”, apunta Espelt.

Busquen participants

Per acabar la fase de recerca, les investigadores del projecte necessiten la col·laboració de 10 dones que no hagin patit violència per part de la parella i 10 més que sí, per entrevistar-les. En tots els casos han de tenir entre 22 i 45 anys. Per contactar amb les les impulsores de l’estudi poden enviar un correu electrònic a donestauli@gmail.com abans de final de mes.