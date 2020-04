Surt d’excursió en ple confinament i l’enxampen conduint amb el carnet retirat

Publicitat

La Policia Municipal ha enxampat un conductor que ha decidit que era convenient sortir en ple confinament amb el seu cotxe… sense carnet. De fet, el conductor, que és novell ja que té 18 anys, tenia el carnet retirat de manera temporal.

Els fets van passar dissabte a la tarda, a les 17 h, a l’alçada del número 1 del carrer d’Antoni Forrellad, a la Gran Via. Una unitat de la Policia Municipal va aturar un turisme en què el conductor, un jove de 18 anys, conduïa un amb pèrdua de vigència de permís de conduir per tenir vigent una suspensió temporal.

Per aquest motiu se li van instruir diligències judicials, per un presumpte delicte contra la seguretat viària, per conduir un vehicle a motor amb pèrdua de vigència de permís de conduir. Es va immobilitzar el vehicle.

