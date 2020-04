MAPA Un cel net d’avions: així podeu seguir el baix trànsit aeri provocat pel coronavirus

Publicitat

Una de les conseqüències ambientals derivades de la declaració d’estat d’alarma pel coronavirus és la reducció de la contaminació atmosfèrica. Al marge del nombre de cotxes que ha baixat dràsticament, també ho ha fet el de vols.

Aquesta situació és fàcilment comprovable a través de diverses aplicacions consultables a temps real, i que permeten veure com els avions i helicòpters que sobrevolen Catalunya són gairebé inexistents. A Sabadell, tot i tenir aeroport, aquesta situació també es demostra amb la casi inexistència de vols, més enllà d’algun de puntual o de serveis d’emergències, donat que hi tenen base.

Una de les aplicacions amb major precisió és Flight Radar 24, on es pot veure si hi ha avions sobrevolant Sabadell, Catalunya o qualsevol punt del món. Per veure l’impacte de les mesures preses, podem viatjar cap a l’oest i veure com, a diferència de les restriccions aplicades a la major part d’Europa, als Estats Units els avions campen a plaer arreu de tot el país.

També podrem veure quin és cada un dels avions o helicòpters en moviment. Això ens permet saber si es tracta de vols de passatgers, la majoria operats per a repatriar persones d’altres països atrapades a l’estranger, o de mercaderies.

