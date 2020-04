Suspesa la Festa Major de la Creu Alta

La Festa Major de la Creu Alta és la darrera en caure del calendari festiu dels barris de Sabadell. Així ho ha fet públic aquest matí l’Associació de Veïns en un comunicat, donat l’impacte que el coronavirus està tenint en l’organització d’esdeveniments populars.

Els actes estaven previstos del 25 al 31 de maig. En el comunicat, que podeu llegir a continuació, expressen la seva solidaritat amb el veïnat, i s’emplacen a quan s’aixequi el confinament per fer qualsevol mena de celebració.

