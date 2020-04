Mones a domicili per endolcir el confinament

Publicitat

A grans mals, enginy i capacitat d’adaptació. Els pastissers han vist com l’estat d’alarma ha afectat directament una data que és la principal del sector juntament amb Reis i Sant Joan. Aquest cop, però, amb una limitació de moviments que ha fet que molt poca gent s’apropi a les botigues físicament. En aquesta situació, calia trobar la manera de fer arribar el producte a les cases a través d’enviaments amb dues premisses: no perdre part de les vendes i mantenir viva la il·lusió dels menuts, que en Dilluns de Pasqua, com cada any, esperen la mona del padrí.

“El moment és complicat, hi ha gent gran que no pot sortir al carrer i que per molta il·lusió que els faci no poden dur la mona al fillol, així que seguim fent mones, amb molta cura i precaució, per aportar el nostre granet de sorra”, explica Pepi Sanfeliu, de la pastisseria La Palma. Entre divendres i dilluns esperen repartir unes 150 mones: “En durem a domicili, però també n’hi ha qui la vindrà a buscar i fins i tot qui ens envia un missatger a buscar-la”, afegeix.

Des de Valero van fer el plantejament dies abans que es decretés el confinament, davant la possibilitat que es limités la mobilitat. “Ens estan fent comandes fins i tot de Manresa perquè els duguem la mona a fillols de Sabadell”, explica Esteve Corsellas, director general. La previsió és fer unes 200 entregues en municipis on tenen presència.

Al Forn Armengol destaquen, a més, que les comandes són més curtes que en anys anteriors. “Altres Setmanes Santes hem fet mones de mides grans, pensades per a grans àpats en família, però aquest any està clar que seran pastissos més petits, i de fet la que més se’ns demana és la de tres o quatre persones, amb plomes, pollets i ous de xocolata”, explica Carles Armengol, propietari de l’establiment. Ara la poden fer de la mida que es vulgui i la duen a l’adreça desitjada.

El Forn Sant Marc també ha optat per l’enviament a domicili: “No podem deixar d’acceptar encàrrecs, vinguin d’on vinguin, fins i tot de fora de Sabadell”, admet Isaac Partera, mestre pastisser.

Figures de xocolata

En el cas d’Art Bo, la seva propietària, Elisabeth Bosser, destaca que només enviaran a domicili les figures de xocolata, “a excepció d’alguna comanda que n’inclogui una altra amb un pastís”. Es tracta d’una manera de fomentar el producte tradicional de l’establiment.

El mateix producte que centra l’activitat a Genescà, que la setmana passada va avançar que totes les figures valdrien 10 euros, però sense enviament.

