Trens medicalitzats: l’alternativa per traslladar malalts de Covid-19

Renfe ha habilitat trens per poder traslladar malalts de Covid-19 en cas que les autoritats sanitàries ho requereixin. Així ho ha anunciat la companyia en un comunicat, en què apunta que es podria fer el servei sempre que el govern de l’Estat els ho demani.

La transformació interior dels trens compta, també, amb el vistiplau de l’Agència Estatal de Seguretat Ferroviària, que ha autoritzat les adaptacions temporals fetes en els vehicles de la sèrie 730 per a ús com a tren medicalitzat. Un cop validats els trens per al seu ús com a transport medicalitzat per part de Ministeri de Sanitat, Renfe i Adif asseguren que es posen a disposició de les autoritats sanitàries, que són les que determinaran si serà necessari el seu ús.

Concretament, s’han triat unitats de la sèrie 730 de Talgo a les quals se’ls ha tret seients perquè s’hi puguin col·locar les lliteres. Per les característiques de la xarxa ferroviària de l’Estat, els trens de la sèrie 730 són els més adequats, ja que es tracta de trens híbrids que funcionen en elèctric i en dièsel, i tenen rodament desplaçable per adaptar-se als diferents amples de via.

