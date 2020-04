Des del Diari de Sabadell volem retre un homenatge a aquelles persones que ens han deixat durant la crisi del coronavirus, acompanyant els seus familiars i amics a través del nostre portal informatiu, donat que no poden fer-ho amb una cerimònia presencial.

És per aquest motiu que oferim la possibilitat de dedicar obituaris a veïns de la ciutat que ens estan deixant, persones que potser no han estat en primera línia pública però que no per això la seva empremta és menys important en el seu entorn personal. El Diari posa a disposició aquest servei gratuït, al qual hi podeu accedir enviant un correu electrònic en aquesta adreça, amb una breu ressenya sobre la persona a qui voleu recordar i les seves dades bàsiques, amb una fotografia, si s’escau.

