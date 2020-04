El Diari de Sabadell ret homenatge als nostres herois

Publicitat

El Diari de Sabadell vol retre homenatge als professionals que aquests dies estan donant la cara per combatre la covid-19. Metges, infermers, personal del Sistema d’Emergències Mèdiques, policies… tots ells es mereixen cada dia l’aplaudiment que de manera ja interioritzada els dediquem des dels balcons i finestres.

Per aquest motiu, en l’edició d’aquest dissabte ens hem volgut sumar a aquest reconeixement públic amb portades dedicades a tots i cada un d’ells, de les quals us en mostrem les quatre primeres. Totes elles les podreu obtenir en la versió descarregable. Si ja us heu subscrit al servei les rebreu com cada dia al vostre correu, i si encara no ho heu fet ho podeu tramitar a través d’aquest enllaç.

Publicitat