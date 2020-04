La policia de Palau detecta l’entrada de persones per ocupar segones residències

Publicitat

L’Ajuntament ha detectat que algunes persones han aprofitat aquests dies per passar el confinament a la segona residència ubicada a Palau-solità i Plegamans. És per això que la Policia Local ha reforçat el control i les mesures per filtrar el pas a les entrades de la vila, per tal que es respecti l’estat d’alarma.

En cas que els ocupants del vehicle no tinguin la primera residència a Palau-solità i Plegamans se’ls indicarà que tornin al seu lloc d’origen amb la possible sanció que es pugui derivar de l’incompliment de la Llei de Salut Pública. La policia ja ha interposat 85 denúncies, la majoria de les quals per anar dues persones en el mateix vehicle sense justificació, per passejar el gos sense seguir els criteris establerts, o per reincidència.

Publicitat