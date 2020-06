Gabriel Fernàndez (ERC): “Davant el retorn d’un vell estil, l’alternativa republicana”

[Per Gabriel Fernàndez, portaveu d’ERC]

Com a portaveu del principal partit de l’oposició, he constatat tres qüestions bàsiques:

• Un govern municipal del PSC amb un lideratge gris, que viu de la feina feta el mandat anterior, incapaç de dialogar honestament i de construir ponts amb els qui no estem en venda i representem models de gestió pública diferents. Una incapacitat que intenta amagar rere la propaganda i la frivolitat. Velles formes que han tornat, malauradament, amb el suport de Podemos i Junts per Sabadell.

Publicitat

• 12 mesos que continuen demostrant la fecunditat del Govern de Transformació (2015-2019). No hi ha hagut cap projecte o inversió rellevant que no en dugués el segell. Des de la nova plaça de Navacerrada o els nous busos de la TUS fins als contractes de manteniment o els nous asfaltats, etc.

• El benestar i la vida de tots nosaltres, clarament amenaçats per una quàdruple crisi greu (sanitària, econòmica, social i ambiental).

Hem treballat i continuarem treballant amb determinació i honestedat, escoltant i sumant totes les complicitats possibles des del que som i volem per a la ciutat: l’alternativa republicana.

Publicitat