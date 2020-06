Lourdes Ciuró (Junts): “Cal sumar per pal·liar les dures conseqüències socials i econòmiques”

[Per Lourdes Ciuró, portaveu de Junts per Sabadell]

De les eleccions va resultar una majoria de Govern que necessita la negociació i el pacte per al dia a dia i des del primer minut, a Junts per Sabadell hem tingut clar que volem ser útils i treballar per l’estabilitat i confiança a la ciutat.

Fent de la necessitat virtut, l’equip de Govern ha trobat en Junts voluntat constructiva i a més a més uns eixos que per a nosaltres són estratègics: la transformació de l’Eix Gran Via – Ripoll i la projecció de ciutat, que fruit de l’acord, ara són 2 programes concrets dins l’acció del Govern.

Publicitat

Un any inesperadament marcat per una pandèmia mundial on es necessita sumar per pal·liar les dures conseqüències socials i econòmiques. Per això, hem presentat un paquet de mesures al Pla de Xoc post-Covid-19 que ha tingut força acceptació en l’equip de Govern. Propostes viables i d’impacte positiu que alhora, aprofundeixen en la visió de ciutat que defensem.

Seguirem treballant perquè es facin més accions en àmbits essencials com el comerç de proximitat però el gran repte encara pendent és la generació d’ocupació i la capacitat d’esdevenir ciutat atractiva per al desenvolupament empresarial i per la captació de nous agents de creació de riquesa, la implementació de l’Administració electrònica, la transformació del Vapor Llonch en un autèntic accelerador d’oportunitats, i l’actualització dels Polígons són assignatures que haurien de quedar aprovades aquest mandat.

Publicitat