L’any 1 de Marta Farrés vist per les entitats

Aquest dilluns farà un any de l’arribada de Marta Farrés a l’Ajuntament de Sabadell. Els primers 365 dies de la primera dona alcaldessa marcats per la crisi sanitària fruit de la Covid-19. Al Diari de Sabadell parlem amb sis entitats de diversos sectors per valorar aquest any.

“Té disposició per dialogar amb la societat civil”

Josep Maria Benaul, president de la Fundació Bosch i Cardellach, valora positivament la “disposició per dialogar amb la societat civil de la ciutat. Crec que s’ha d’aprofundir més, en el sentit que pugui ser més extensa i intensa”, explica Benaul. En la mateixa línia, posa de relleu la “voluntat de diàleg” amb el document/proposta de l’ajuntament sobre la ciutat post-Covid, però alhora es mostra crític amb diversos aspectes: “És una visió molt endogàmica i interna de la ciutat. Es veu massa la ciutat des de dins i s’ha de veure més de fora. Un govern ha de ser capaç de reduir –document– a 50-60 mesures i no a 330 mesures. És una dispersió brutal”, lamentava.

L’anormalitat d’un any “amputat per l’excepcionalitat”, no modifica les peticions de Benaul cap a l’alcaldessa: “Hi ha problemes derivats de la diagnosi que es fa de la ciutat. Crec que es van posar coses al programa amb una certa alegria i requereixen més reflexió”, comenta. Tanmateix, avisa que “la ciutat té problemes estructurals, com per exemple, en política d’habitatge social i infraestructures culturals. I això no se soluciona amb quatre dies. Cal posar-hi la ‘banya’ i no pensar en les pròximes eleccions”, va aconsellar.

“S’ha recuperat el lideratge”

Arnau Bonada, president de la Xarxa Onion, fa una “valoració força positiva” del primer any de Marta Farrés al capdavant del consistori: “S’ha recuperat el lideratge després de quatre anys on va haver-hi una absència, fruit, potser, per la mateixa composició del govern i del moment que s’estava vivint amb el procés”, comenta. Ara, celebra que “amb el nou consistori s’està avançant cap a una idea de ciutat important. Estan clares les coses que es volen fer i s’està comptant amb les entitats i societat civil per abordar aquest projecte de ciutat”.

Per últim, Bonada, que espera que s’acabi modificant d’una vegada per totes la regla de la despesa “per la gran importància que tindria en l’àmbit pressupostari per la ciutat”, vol reivindicar que s’han fet “els primers passos” per convertir Sabadell en business friendly: “Hem percebut una vocació més oberta per la iniciativa privada i per l’atracció d’inversions. En l’àmbit administratiu s’estan fent avenços per agilitzar tràmits”.

“S’han d’abordar aquells temes prioritaris”

Ramón Alberich, president de la Cambra de Comerç, valora positivament l’arribada de l’alcaldessa perquè “ha aportat frescor, un canvi”. En aquesta línia destaca “l’acord per tirar endavant els pressupostos”, un aspecte clau per Alberich en aquest moments post crisi sanitària: “pot sentir l’oportunitat per sentir-se forta i recolzada per fer un govern fort”.

Publicitat

Un cop superats els primers 365 dies al capdavant marcats “pel gran sotrac de la Covid”, Alberich va demanar al consistori “abordar aquells temes prioritaris. En aquests moments hem de trobar solucions per la crisi social arrel de la Covid, que difícilment tindran solució a mitjà i llarg termini si no s’arregla l’aspecte econòmic”, va avisar. Mentre es fa una “valoració molt positiva” del pla de xoc del consistori, el màxim representant de la Cambra reclama “recursos que es puguin posar al servei de la reactivació amb mesures el més eficient possibles. Necessitem un govern fort ara que s’han de prendre decisions”, explicava. Per acabar, i seguint la mateixa línia recomanava “no perdre el temps amb debats que allarguin el temps d’aplicació de les coses”.

“Hem constatat que hi ha voluntat d’acció”

Rosvi Moix, presidenta del Gremi de Fabricants, destaca la “proximitat” entre consistori i gremi al llarg d’aquest any: “el seu tarannà és el d’escoltar entitats econòmiques i no econòmiques”. Una ‘relació’ que en els darrers mesos ha vist com s’estrenyien els llaços segons comenta Moix: “ens han demanat molta informació-opinió. Han tingut molta proximitat”. En línies generals, la presidenta del Gremi de Fabricants destaca que “hem constatat que hi ha voluntat d’acció i intenció de parlar i escoltar”.

“Se’ns demana l’opinió sobre fets consumats”

Alicia Bosch, presidenta de CIESC, va assegurar que encara és aviat per valorar la feina de Marta Farrés com alcaldessa: “Posar en relleu un any dins l’àmbit de les administracions públiques és poc temps”. Si bé és cert, però, que Bosch va valorar “molt positivament en pro del tema de les infraestructures, el posicionament i defensa de la municipalitat, com la famosa conexió de Castellar del Vallès, assegurava. Respecte a temes com promoció econòmica, projectes publicoprivats i llicències, la presidenta de CIESC es va mostrar a “l’expectativa”. Per últim, i sempre com crítica constructiva, Bosch comentava que “se’ns demana l’opinió sobre fets ja consumats. A vegades, ens podríem estalviar temps i energia”.

“La relació ha estat molt directa”

Núria Aymerich, representant de SBD Cercle d’Entitats, posa de relleu la voluntat de treballar conjuntament –consistori i entitats– per fer “un bon projecte de ciutat”. Una actitud que no neix ara, sinó que ve de fa temps: “vam fer tots els debats preelectorals i la relació ja era constant. La relació és fluida amb tots els grups municipals”.

“L’actitud ha estat exemplar”

Mirna Lacambra, presidenta de l’Associació d’Amics de l’Òpera, destaca “la preocupació per les grans i petites coses en un any que passarà a la història per tenir la primera dona alcaldessa i per la Covid-19″. Per a la soprano, passen els anys però no els desigs: “Ja sabeu què demano –riu–. Necessitem un nou teatre”, afirma amb rotunditat.

Publicitat