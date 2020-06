Traslladen Carme Forcadell a la presó de Wad-Ras per estar més a prop de Sabadell

L’expresidenta del Parlament Carme Forcadell ha estat traslladada aquest dilluns al matí a la presó de dones de Barcelona, Wad-Ras, després de demanar-ho a la junta de tractament de la seva presó fins ara, Mas d’Enric, al Catllar (Tarragonès).

Forcadell ho va demanar per “raons de vinculació familiar”, segons ha informat la Conselleria de Justícia, i per tal d’estar més a prop de Sabadell, la seva ciutat de residència habitual, han dit fonts properes a la família. Com que Forcadell gaudia de sortides periòdiques a través de l’article 100.2 del reglament penitenciari, ara la junta de tractament de la nova presó haurà de fer una nova proposta de tractament.

