La Diputació inverteix mig milió d’euros en matèria de promoció econòmica a Sabadell

La Diputació de Barcelona aportarà més de mig milió d’euros a l’Ajuntament de Sabadell per finançar algunes accions previstes durant l’any 2020 i 2021 en matèria de promoció econòmica. Així ho ha aprovat la Junta de Govern Local aquest dilluns, amb què es dona llum verda a acceptar la subvenció per un import total de 560.994,17 euros.

“Aquesta aportació se suma als esforços per impulsar la promoció econòmica en l’àmbit municipal, amb més de mig milió d’euros que permetran impulsar les eines actuals”, explica el portaveu del Govern local, Pol Gibert. Concretament, permetrà dinamitzar el mercat de treball i donar suport al teixit productiu local, alhora que es fomenta la innovació, així com donar suport a les dones emprenedores i empresàries, i s’impulsarà l’economia social i solidària.

Un dels projectes que comptaran amb aquesta subvenció és la celebració de la 1a Fira Ocupació Sabadell la tardor del 2020, principalment en un format telemàtic. Reunirà empreses amb necessitats de personal amb persones en recerca de feina. També s’oferiran conferències i webinars de les noves metodologies per seleccionar personal, així com els perfils professionals emergents per a les noves necessitats laborals.

D’altra banda, també dins l’àmbit del mercat de treball, l’ajut de la Diputació permet finançar durant el 2020 actuacions d’informació i d’orientació laboral i acompanyament a la recerca de feina i actuacions d’intermediació laboral com ara gestió d’ofertes de treball, gestió de pràctiques en empreses, entre altres accions. Per exemple, durant el 2019 un total de 5.994 persones van rebre algun tipus d’actuació dels serveis d’orientació professional i intermediació laboral. El 59% ho van fer de forma presencial en accions d’orientació i acompanyament a la inserció i la resta es van registrar al portal d’ocupació.

També es van fer 2.198 col·laboracions amb empreses i es van aconseguir 1.200 insercions. Davant la situació de la Covid-19, actualment bona part dels serveis que eren presencials completament s’han adaptat a formats telemàtics.

Pel que fa al suport al teixit productiu, es preveu el desenvolupament de serveis consolidats per a la creació d’empreses i el seu acompanyament d’acord amb les demandes i necessitats manifestades per les empreses i persones emprenedores del territori. Per tant, tindran a la seva disposició serveis de suport i assessorament, i un fòrum d’empreses, així com accés a una oferta formativa específica, adaptada a les necessitats de les empreses, entre altres coses.

