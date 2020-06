El Taulí ja només té dos pacients ingressats amb Covid-19

Les dades de pacients amb coronavirus arreu del territori segueixen la tendència de millora, i a Sabadell també es nota aquesta dinàmica. Segons informa l’hospital Parc Taulí, al centre només hi queden dues persones ingressades amb positiu de Covid-19.

De la mateixa manera, hi ha dues persones que ja han superat el virus i que actualment es troben ingressats a la unitat de cures intensives de l’hospital per al posterior tractament. Pel que fa a nous pacients diagnosticats, des del 18 de juny no n’hi ha hagut cap.

Per altra banda, des de l’inici de la pandèmia s’ha registra un total de 363 persones que han perdut la vida a l’hospital per coronavirus.

Dades positives a la resta de l’Estat

La tendència positiva també es reflecteix a la resta de l’Estat, on segons dades que el Ministeri de Sanitat ha ofert aquest dimarts, la xifra de morts per Covid-19 és de 28.325, un més que el total de dilluns. Segons l’últim informe del ministeri, hi ha hagut 14 defuncions en els últims set dies, 5 de les quals a Madrid, 4 a Castella i Lleó i 2 a l’Aragó.

Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 246.752 casos confirmats per proves diagnòstiques, 248 més que al total d’ahir (246.504), 108 diagnosticats el dia previ. D’aquests, 45 s’han produït a l’Aragó (on hi ha un rebrot que afecta tres comarques d’Osca), 25 a Madrid i 15 a Catalunya. En l’última setmana, hi ha hagut 151 hospitalitzacions i 13 ingressos en UCI.

